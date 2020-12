Covid, l’impatto sui malati con afasia post-ictus: studio della Federico II di Napoli

La pandemia del Covid-19 ha gravemente influito sulla salute mentale delle persone determinando severe conseguenze psicologiche. L’isolamento dovuto alla pandemia non sembra però aver avuto lo stesso impatto sulle persone con afasia rispetto ai soggetti sani. Uno studio, pubblicato su Frontiers in Psychology, ha evidenziato un incremento dei livelli di ansia e depressione che si e’ dimostrato piu’ grave nella popolazione anziana sana rispetto alla popolazione afasica oggetto dello studio, pur avendo sperimentato entrambi i gruppi un significativo peggioramento degli indici legati ad ansia e depressione durante il lockdown. La prof.ssa Paola Marangolo, Professore Ordinario dell’Università Federico II di Napoli e Direttrice del Laboratorio di Ricerca sull’Afasia dell’IRCCS Fondazione Santa Lucia di Roma, coordinatrice dello studio in collaborazione con il Laboratorio Sperimentale dell’Afasia di Torino diretto dal dott. Alberto Giachero, ha analizzato i dati ottenuti: “Questo risultato a prima vista positivo suggerisce in realtà come il Covid mascheri la situazione drammatica che affligge la popolazione afasica. Le persone con afasia vivono sempre in uno stato di isolamento sociale e quindi d’instabilità emotiva. Questi ‘modi dell’essere’ sono talmente connaturati alla loro condizione acquisita da confondere, paradossalmente, gli effetti del Coronavirus”.

Gli afasici sono persone che, a seguito di una lesione cerebrale, generalmente a carico dell’emisfero sinistro, sviluppano disturbi nella produzione e/o comprensione del linguaggio; pur avendo conservato le loro capacita’ intellettive, non possono parlare. Nei casi piu’ gravi non riescono a comprendere il significato delle parole, che diventano un insieme di suoni indistinti appartenenti ad una lingua ignota. I disturbi del linguaggio che affliggono le persone con afasia hanno spesso una ricaduta drammatica sulle interazioni sociali, sulla qualita’ della vita e sul benessere emotivo. Allo studio hanno partecipato 73 persone con afasia che avevano completato il loro percorso di neuroriabilitazione e 81 soggetti di controllo anziani. Ad entrambi i gruppi sono state somministrate due scale di autovalutazione dei livelli di ansia e depressione (Hospital Anxiety and Depression Scale; HADS test) e alle persone afasiche e’ stato inoltre richiesto di rispondere ad un questionario di valutazione sulla qualita’ della vita (Stroke and Aphasia Quality of Life Scale Questionnaire; SAQOL-39). Per entrambi i questionari sono state comparate le risposte in riferimento a due momenti distinti: Prima e Durante il Covid.