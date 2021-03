Covid: ‘lo Stato c’è e ci sarà’, ecco l’intervento di Draghi a Bergamo/Adnkronos

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Su tutti, tre impegni solenni: “lo Stato c’è e ci sarà”, la campagna vaccinale non rallenterà qualsiasi sia la decisione che oggi verrà assunta dall’Agenzia europea del farmaco su Astrazeneca, e, ultimo ma certo non per importanza, anziani e fragili non saranno mai più lasciati senza assistenza, senza cure. Ad assumerli il premier Mario Draghi, nel luogo del ricordo che da oggi diventa il “simbolo del dolore” dell’Italia tutta: il Bosco della Memoria di Bergamo, dove oggi verranno piantati 100 alberi in ricordo delle oltre centomila vittime italiane della pandemia.