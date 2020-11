Covid, lockdown a Salerno: dopo la folla di ieri città semideserta

L’area pedonale del centro citta’ affollata e le code per accedere ai negozi che si sono viste ieri, alla vigilia del passaggio effettivo della Campania in ‘zona rossa’, sembrano gia’ un lontano ricordo a Salerno. In centro, questa mattina, persone in strada per lo piu’ a piedi, poche automobili, parcheggi semi-deserti. Qualcuno porta a spasso il cane, qualcun altro gira in bicicletta e qualcun altro ancora ha il quotidiano tra le mani. I bar si sono organizzati con il delivery. Dai controlli delle ultime ore, fonti della Questura fanno sapere che non si registra alcuna criticita’ ma il monitoraggio prosegue anche con l’ausilio dell’Esercito. Il capoluogo di provincia campano gia’ nella tarda serata di ieri, prima del coprifuoco, era pressoche’ deserto. Qualche ora prima, complici le miti temperature, tanti non hanno rinunciato alla passeggiata in corso Vittorio Emanuele e via Mercanti, tanto che nei social le foto postate rimandavano a scene della vigilia di Natale e Capodanno..