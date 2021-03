Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “A Pasqua sarà possibile viaggiare all’estero ma non in Italia. È semplicemente paradossale, che mentre tutto il sistema turistico italiano è fermo da mesi a causa di assurde restrizioni, gli italiani possano varcare i confini per trascorrere le vacanze pasquali in altre Nazioni”. Lo afferma Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.