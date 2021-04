(Adnkronos) – Sono 2.431 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 16 aprile. Si registrano altri 87 morti, che portano a 32.146 il totale dei decessi nella regione. Da ieri sono stati processati 47.103 tamponi, l’indice di positività è al 5,1%. I ricoverati in area non critica sono 5.131 (-256 da ieri), i pazienti in terapia intensiva sono 728 (-11). I guariti/dimessi sono in tutto 677.650 (+2.867).