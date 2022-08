Covid, l’Oms: Dall’inizio della pandemia in Europa 250 milioni di casi. Variante Centaurus alle porte

In un rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla diffusione del Covid nel mondo si afferma che l’Europa è ormai vicina al tragiardo di 250 milioni di casi dall’iinizio della pandemia.

Intanto, mentre la variante Covid Omicron 5 è ancora dominante in Italia e in Europa, la preoccupazione della comunità scientifica è già rivolta a quella che appare chiaramente come la prossima ondata di contagi da Coronavirus, legata alla variante Centaurus, ufficialmente BA 2.75. In Italia il primo caso è già stato riscontrato in Sardegna pochi giorni fa, ma sono già una ventina i Paesi in cui è stata rilevata. Cosa potrebbe accadere? Il timore è che nel giro di pochi mesi Centaurus prenderà il sopravvento rispetto a tutte le altre varianti, soprattutto in autunno. Ricordiamo che Centaurus è stata individuata per la prima volta in India.