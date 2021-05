Covid, Lopalco: ‘Temo si arrivi impreparati all’autunno, cominciare subito’

Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) – “Abbiamo un piano per l’autunno? Siamo già a fine maggio e abbiamo avanti un’estate in cui la maggior parte di noi sarà occupata a cercare di completare la campagna vaccinale Covid. Ho paura che arriveremo in autunno impreparati” sull’organizzazione necessaria per continuare le somministrazioni dei vaccini anti Covid , “che dovrà continuare probabilmente”, e che si sovrapporrà a quella influenzale. Lo ha detto Pierluigi Lopalco, epidemiologo e assessore alla Sanità della Puglia, nel corso del webinar ‘Strategie di immunizzazione dell’adulto-anziano: cosa possiamo imparare dall’esperienza Covid-19?’, organizzato HappyAgeing-Alleanza italiana per l’invecchiamento attivo e realizzato con il contributo non condizionante di Gsk, Msd, Pfizer e Seqirus.