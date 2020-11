Covid, l’Unità di crisi: Prosegue lo screening scuola via web

L’Unita’ di Crisi della Regione Campania ricorda che e’ possibile prenotare il tampone antigenico dall’App mobile e-Covid Sinfonia (disponibile sia per Android che per IOS) oppure dal servizio web della Regione Campania: https://scuolasicura.soresa.it. Il servizio di prenotazione e’ rivolto ai cittadini della Regione Campania che fanno parte della comunita’ scolastica oggetto dello screening, come specificato dall’Ordinanza n. 90 del 15/11/2020. Per usufruire del servizio – si ricorda – occorre essere muniti del codice fiscale e della tessera sanitaria in corso di validità.