Covid: M5s Ars, ‘vertici sanità in commissione? bene purché non sia farsa’

Palermo, 12 apr. (Adnkronos) – “Audizione vertici sanità in commissione? Bene, purché sia l’occasione di avere finalmente risposte concrete e non sia una farsa”. Lo dicono il capogruppo del M5S all’Assemblea regionale siciliana, Giovanni Di Caro, e i componenti pentastellati della commissione Salute di Palazzo dei Normanni, Francesco Cappello, Antonio De Luca, Giorgio Pasqua e Salvatore Siragusa. “Speriamo che l’audizione di mercoledì – dicono – sia l’occasione per ottenere risposte su tante cose che vanno chiarite da tempo, per esempio i vaccini, che ci vedono agli ultimi posti in fatto di inoculazioni complessive e all’ultimo posto per quanto riguarda le somministrazioni agli over 80”.