Covid: Malpezzi, ‘no al toto date, riaperture quando ci sarà sicurezza’

Roma, 13 apr (Adnkronos) – Per le riaperture “tutto dipende dalla quantità di vaccini e dalla sicurezza che c’è”. Lo ha detto Simona Malpezzi a Oggi è un altro giorno, su Raiuno. “Io non sono per il toto date. Mi spiace per alcuni colleghi di maggioranza, c’è chi gioca su due tavoli ma serve un messaggio unico, univoco -ha chiarito la presidente dei senatori del Pd-. Non possiamo dire ogni settimana che è quella giusta per le riaperture. La politica deve dire che quando ci sono le condizioni apriremo, in sicurezza. Si può partire da sperimentazioni all’aperto. Proviamo a pensare che ci possono essere soluzioni di questo tipo, ma non diamo date”.