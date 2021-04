Covid, mancano le dosi: da domani chiusi i centri vaccinali in Irpinia

Da domani saranno sospese le vaccinazioni anti Covid nei centri vaccinali della provincia di Avellino. Lo ha comunicato nella serata di ieri la Asl di Avellino ai sindaci dei comuni nei quali insistono i centri vaccinali, con una nota a firma del direttore generale dell’Asl Avellino Maria Morgante nella quale si annuncia la “sospensione temporanea” delle “attività” nei centri vaccinali “a partire dal giorno 11 aprile e fino a nuova data”. La chiusura, secondo quanto si apprende, è dovuta al fatto che sono rimaste a disposizione poche dosi di vaccino, le quali saranno quindi destinate alla seconda somministrazione per chi già ha avuto la prima dose e per i vaccini a domicilio effettuati dai team mobili della Asl per i pazienti in assistenza domiciliare integrata. In assenza di consegne dell’ultim’ora, quindi, domani resteranno chiusi i centri vaccinali di Ariano Irpino, Bisaccia, Lioni, Montella, Sant’Angelo dei Lombardi, Altavilla Irpina, Cervinara, Montemarano, Solofra, Avellino, Monteforte, Mirabella Eclano, Grottaminarda, Mercogliano, Moschiano, Atripalda, Montefalcione, Montoro, Mugnano del Cardinale. La Asl di Avellino attende per mercoledì 14 aprile la consegna di 10 vassoi di vaccino Pfizer per un totale di circa 11.700 dosi. Nella giornata di ieri, nei centri vaccinali della Asl di Avellino, sono state somministrate 2.350 dosi di vaccino.