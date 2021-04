Covid: Marcuzzi, ‘mio marito positivo a virus, io negativa ma domani non sarò a Le Iene’**

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Purtroppo mio marito la scorsa settimana è risultato positivo al tampone molecolare. Ovviamente si è subito autoisolato e per ora sta bene. Io sono invece fortunatamente risultata negativa (ho già effettuato due tamponi molecolari) ma, come da protocollo, sono cautelativamente in casa in attesa di ulteriori controlli”. Lo fa sapere Alessia Marcuzzi che, in un post nelle sue stories di Instagram, comunica così la positività del marito, Paolo Calabresi Marconi, al coronavirus.