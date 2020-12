Covid, Mattarella “Rispettare le norme malgrado i disagi”

“Se l’isolamento per le esigenze sanitarie è di per sé una condizione pesante, può diventare un vero dramma se a provarlo sono persone con disabilità fisica o psichica”, e anche per questo è necessario sconfiggere al più presto il Covid-19, “rispettando – malgrado i disagi anche gravi – le normedi comportamento contro il contagio”. Lo evidenzia il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio per la Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità.

sat/red (fonte video: Quirinale)