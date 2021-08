Covid: Matteo Forte, ‘bisogna tornare in scena col pubblico in totale sicurezza’

Milano, 20 ago. (Adnkronos) – “Avanti tutta con le vaccinazioni e il green pass. C’è un forte desiderio di tornare ad assistere a eventi live. E ciò deve avvenire in condizioni di assoluta sicurezza”. Lo dice Matteo Forte, amministratore delegato per l’Italia di Stage Entertainment (gruppo internazionale attivo nell’organizzazione di spettacoli) e direttore dei teatri milanesi Lirico e Nazionale, dove proprio in questi giorni sono iniziate le prove di ‘Pretty Woman’, musical in programma dal 28 settembre.