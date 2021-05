Covid: Meloni, ‘Stato spieghi rischi e dia protocolli chiari e validi per tutti’

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “I romani dicevano: ‘Societas sunt Homines qui ibi sunt’ ovvero la società, lo Stato, siamo noi. E così dovrebbe essere. Invece lo Stato è diventato un’entità estranea ai cittadini, nella migliore delle ipotesi. Io non voglio uno Stato che stabilisca quando posso uscire di casa o quali attività possono rimanere aperte e quali no. Agli italiani serve uno Stato che spieghi quali sono i rischi, che dia protocolli chiari e validi per tutti”. Lo scrive su Fb Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, che oggi a ‘Milano Finanza’ ha osservato come “ci troviamo in una fase storica in cui lo Stato entra pesantemente nella vita degli italiani”.