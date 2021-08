Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Bisogna dire che la follia di chi non si vaccina rasenta il pericolo pubblico. E c’è chi sta strizzando l’occhio ai no vax” come “Fdi, io ho visto la partecipazione di esponenti di Fdi a delle dimostrazioni contro il green pass. Per me il green pass equivale alla patente”. Così Gennaro Migliore di Iv a L’Aria che Tira.