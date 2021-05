Covid, Milano-Bicocca: “Uso metafore belliche non influenza negativamente comportamento”

Milano, 6 mag. (Adnkronos) – Guerra contro il virus-nemico. Ospedali-trincee. I medici eroi. I ricercatori di Filosofia del linguaggio del Dipartimento di Psicologia di Milano-Bicocca, in collaborazione con il Laboratorio di Linguaggio e Cognizione diretto dal professor Filippo Domaneschi presso l’Università di Genova, subito dopo il primo lockdown si sono chiesti se le metafore belliche utilizzate per trattare i temi legati alla pandemia influenzassero i comportamenti delle persone. Lo studio, pubblicato su PLoS One (Does the Covid-19 war metaphor influence reasoning? ), è stato condotto a giugno del 2020 su un gruppo di 200 italiani.