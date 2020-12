Covid, MioDottore: anche a Napoli il servizio di prenotazione online

MioDottore – piattaforma specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner – ha inaugurato due funzionalità innovative per garantire ancora maggior supporto agli utenti italiani: il servizio Test Covid-19, già attivo, che, ora con accesso diretto dalla home page, consente di prenotare in pochi click un tampone e la pagina interamente dedicata alla Diagnostica, che mostra i centri dove poter fissare un appuntamento per Tac e Risonanze Magnetiche a Milano, Torino, Bologna e Roma. In particolare, la sezione Test Covid-19 permette di accedere a una pagina dedicata dove è possibile, tramite la funzione “ricerca”, visualizzare i centri medici che offrono la possibilità di effettuare un test, su tutto il territorio italiano. Ad oggi sono stati prenotati già 4.000 test Covid-19 in totale sicurezza e in pochi click e il numero di strutture e ambulatori che aderisce al progetto è in continua crescita, coprendo le principali città da nord a sud dello Stivale, tra cui Bologna, Latina, Milano, Napoli, Roma e Torino, ma estendendosi anche a piccoli comuni e frazioni. Il servizio online Diagnostica, invece, correlato alla piattaforma è in partenza su Milano, Torino, Bologna e Roma, supporta il paziente nella ricerca e prenotazione di esami diagnostici specialistici quali Tac e Risonanza Magnetica in pochissimi passaggi, mostrando le strutture disponibili più vicine e le relative tariffe. Nell’ottica di agevolare l’utente in tutti gli aspetti che riguardano il monitoraggio della propria salute in maniera semplice e sicura, è sempre viva la funzionalità di consulenza online della piattaforma. Nato per far fronte alle esigenze sorte con il primo lockdown, ora il progetto permette di confrontarsi e incontrare via video ben 7.000 esperti, sia che si tratti di un primo appuntamento o di una visita di routine. “Siamo orgogliosi di aver attivato due nuove funzionalità con l’obiettivo di fornire un ulteriore supporto ai pazienti. In un momento come quello attuale, dove tempestività e accesso rapido alle informazioni sono elementi preziosi, MioDottore è ancora in prima linea per rispondere ai bisogni degli utenti italiani, fornendo loro soluzioni all’avanguardia, intuitive ed estremamente funzionali”, commenta Luca Puccioni, Ceo di MioDottore.