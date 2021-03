Covid: Montanino (Cdp), ‘senza imprese capitalizzate non ci sarà ripresa’

Milano, 29 mar. (Adnkronos) – “La ripresa del Paese non ci sarà se non avremo delle imprese più capitalizzate. Come fanno le imprese italiane a intraprendere degli investimenti in sostenibilità, innovazione, digitalizzazione se non hanno una struttura finanziaria un po’ più solida? Non avranno la possibilità di fare investimenti e di avere altro debito per farlo”. Lo ha detto Andrea Montanino, chief economist di Cdp, nel corso di un evento organizzato dall’Università Bocconi e da Equita sull’azionariato delle società quotate.