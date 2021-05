Covid: Montesano, ‘la gente in piazza per l’Inter ma non per rivendicare la sua libertà’**

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Caspita che mobilitazione per lo scudetto dell’Inter! Per carità felicitazioni ai neo campioni, ma se ci fosse la stessa voglia di scendere in piazza per la propria libertà e la salvaguardia della propria salute, non sarebbe meglio? Gli italiani scendono in piazza per lo scudetto dell’Inter, ma non per rivendicare la loro libertà”. A dirlo all’Adnkronos è Enrico Montesano, commentando i festeggiamenti in Piazza del Duomo a Milano per lo scudetto dell’Inter.