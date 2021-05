Covid: Montesano, ‘scenderò in piazza per inoculare il dubbio, più che il vaccino’** (2)

(Adnkronos) – Uno dei temi più spinosi che si affronteranno sabato in piazza, tra una battuta e un’imitazione, è sicuramente quello del vaccino anti covid. “Premetto che tra il no e il si c’è dimezzo il free, quindi lasciateci la libertà di scelta, ma vorrei ricordare che doveva risolvere il problema -sottolinea Montesano- Prima hanno detto che immunizzava per un anno. Poi sei-otto mesi, poi che bisogna rifarlo ogni anno, poi ora avvertono di stare attenti perché si diventa infettivi, e addirittura che, vaccinandosi, si possono creare le varianti. Qualcosa non torna, le persone devono sapere, poi decidono liberamente. Le nostre nonne ci dicevano ‘senti tutte le campane’, bisogna seguire i consigli delle nonne”.