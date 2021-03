Covid: Montesano, ‘se lockdown non è servito altra volta, perché lo rifanno? Cui prodest?’**

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “La domanda che viene spontanea al cittadino comune pensante è: perché? Perché rifanno un lockdown che palesemente non è servito a nulla rispetto al virus, vista la situazione in cui ci troviamo, ma invece ha già creato danni enormi su molti altri fronti? Cui prodest?”. A chiederselo è Enrico Montesano che, in un’intervista con l’Adnkronos, esprime le sue perplessità nei confronti del nuovo lockdown totale in cui si trova quasi tutta l’Italia, stabilito dal governo nel tentativo di arginare la recrudescenza del coronavirus.