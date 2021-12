Covid: Mulè, ‘evitare gioco quattro tamponi’

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “È giunto il momento di fare chiarezza e fermare sul nascere l’impressione che si stia giocando al gioco dei ‘quattro tamponi’. Per questo Forza Italia chiede di non lasciare nella confusione i cittadini ma anche farmacisti e medici di base: adottiamo il buon senso di pari passo con quanto ci dice la scienza e diminuiamo il numero di tamponi per chi è vaccinato e asintomatico inasprendo la quarantena per chi non lo è”. Lo afferma Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e sottosegretario alla Difesa.