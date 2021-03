Covid: Mulè, ‘orgoglioso per legge ricordo vittime, significativo sì in giorno Unità Italia’

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa, che da deputato di Forza Italia è stato il primo firmatario della proposta di legge approvata oggi in via definitiva che prevede l’istituzione della ‘Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus’, da celebrare ogni 18 marzo, si dice “particolarmente orgoglioso” del provvedimento e trova “significativo che sia stato approvato proprio nel giorno in cui si celebra la “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”.