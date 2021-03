“Per quanto riguarda la campagna vaccinale, se continuiamo per come stiamo operando in queste giornate, dove siamo tra il terzo e il quarto tra le regioni per numero di vaccinati e abbiamo superato la soglia dei 240 mila, sono convinto che in estate la pandemia potrebbe essere soltanto un ricordo”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. mra/vbo/r