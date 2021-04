Covid: Musumeci, ‘sfiducia a Speranza? Non mi esprimo ma con lui rapporto di collaborazione’

Palermo, 19 apr. (Adnkronos) – “La mozione di sfiducia al ministro Speranza? Non sono un parlamentare nazionale, quindi non mi esprimo perché non ho sufficienti valutazioni per potere adottare una condotta, posso solo dire che per quanto riguarda i rapporti con la Regione siciliana nel ministro Speranza abbiamo individuato una condotta di profilo istituzionale e spesso improntata alla collaborazione, ma non ho titolo per giudicare le scelte degli altri partiti politici”. Lo ha detto il Governatore siciliano Nello Musumeci intervenendo su Rai1. “Mi sono trovato a interloquire con un ministro di profilo istituzionale e aperto al dialogo e al confronto. Lui che è di estrema sinistra e io di destra non ho difficoltà ad ammetterlo, con molta sincerità”, ha concluso.