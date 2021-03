Covid: Napoli, ‘evitare finta battaglia su riaperture’

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Con la politica che si consuma nella ricerca del titolo del giorno dopo, l’antipolitica continua a ingrassare. La contrapposizione fra chi vorrebbe le chiusure sempre e chi le aperture qui e ora non è diversa dai lottatori di wrestling: si sceneggia una lotta feroce per uscire tutti indenni. Il pubblico si diverte, per un po’, poi si annoia o fischia. Salvini, Meloni e Letta potrebbero risparmiarsi e risparmiarci una finta battaglia che non porta alla sconfitta del Covid né alle riaperture”. Lo afferma Osvaldo Napoli, deputato di ‘Cambiamo’.