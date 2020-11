Covid, nel week end Guardia di Finanza sanziona 36 persone: multati anche “negazionisti”

Ci sono anche i cosiddetti negazionisti tra i destinatari delle sanzioni notificate dalla Guardia di Finanza lo scorso week end tra Napoli e provincia. In tutto sono 36 le persone multate su un totale di controlli pari a 1159. A Pozzuoli sono stati sanzionati il titolare di un bar, un dipendente e un cliente, sorpresi senza mascherina. Nella vicina Quarto, inoltre, i finanzieri hanno sanzionato 5 persone anche loro sprovviste degli obbligatori dispostivi di protezione individuale. Provvedimenti sono stati presi dai finanzieri anche nei confronti di due contrabbandieri di sigarette e del titolare di una sala giochi, rispettivamente a Giugliano in Campania e Frattaminore, in provincia di Napoli, e nel rione San Tommaso del capoluogo partenopeo. In un esercizio commerciale gestito da cittadini di nazionalità cinese che si trova nel quartiere Gianturco di Napoli, le Fiamme Gialle hanno sequestrato 7.800 tra scarpe ortopediche e antinfortunistiche prive del Marchio CE. Sanzionati, tra Palma Campania e Terzigno, nel Vesuviano, tre negozi, uno gestito da cittadini cinesi, tutti non esponevano all’ingresso il cartello che regola il numero massimo di persone ammesse e che dispone l’obbligo di utilizzo della mascherina. Sanzionato anche un cittadino del Bangladesh che vendeva al pubblico prodotti di ortofrutta senza guanti e mascherina di protezione.