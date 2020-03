COVID News, consigli e numeri utili: nuova app per gestire l’emergenza

Rimanere sempre informati su ciò che sta accadendo in Italia per colpa del Coronavirus. Questo l’obiettivo dell’App “COVID News – Italia” disponibile per Android e a breve anche su App Store. Attualmente, nell’applicazione è possibile reperire tutte le notizie pubblicate dalle principali testate giornalistiche italiane, una lista di consigli sulla prevenzione e i numeri utili divisi per regione. “In questo periodo stiamo lavorando a un progetto molto più ampio e strutturato. Tuttavia, vista l’emergenza del momento – spiega lo sviluppatore Michele Barbone – abbiamo pensato di isolare una costola e creare questa app di utilità sociale, estrapolando una verticalizzazione sul Coronavirus. L’app nasce dall’esigenza di fornire una informazione la più possibile completa e tempestiva, attingendo da numerose fonti, su un argomento che desta crescente preoccupazione ed allarme sociale. In queste ore, stiamo lavorando alacremente per introdurre nuove funzionalità, tra cui le notifiche intelligenti per informare sì, ma senza essere invadenti, grafici, trend e la versione per sistemi ios”.