Ancora proteste nel Napoletano contro il coprifuoco. Questa notte a Frattamaggiore, intorno alle 22, una cinquantina di commercianti è andata a manifestare davanti alla sede del Comune e dopo una mezz’ora è andata via. Anche a Torre Annunziata, un centinaio di persone e’ sfilato in corteo tra via Cesaro e la rotonda del tribunale, per poi ritornare alle loro case. Entrambe le manifestazioni sono state pacifiche.