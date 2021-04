Roma, 11 apr (Adnkronos) – “La campagna di vaccinazione sta proseguendo bene, mirata soprattutto agli over 80 e ai più fragili, e anche per questo i dati dei contagi sono in costante miglioramento. La prossima sarà una settimana decisiva per programmare le riaperture delle attività economiche, già dal 20 aprile”. Lo dice il capogruppo di FI alla Camera Roberto Occhiuto.