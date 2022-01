Roma, 5 gen. (Adnkronos) – Giornata fitta per il governo alle prese con l’aumento dei contagi e la corsa della variante Omicron. A Palazzo Chigi è prevista una cabina di regia tra il presidente del Consiglio e i capidelegazione delle forze di maggioranza per chiudere il dl con le nuove misure anti-Covid, dunque il confronto con le Regioni e, a seguire, il Consiglio dei ministri, non ancora convocato ma previsto nel pomeriggio.