Covid oggi Fvg, 1.045 contagi e 11 morti: bollettino 18 marzo

(Adnkronos) – Sono 1.045 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 18 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 11 morti. Nel dettaglio, su 4.424 tamponi molecolari sono stati rilevati 354 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell’ 8,00%. Sono inoltre 5.828 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 691 casi (11,86%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 6, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti diminuiscono a 128, come comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 anni (18,28%), seguita dalla 50-59 (16,36%) e dalla 30-39 (14,35%).

I totalmente guariti sono 296.188, i clinicamente guariti 151, mentre le persone in isolamento risultano essere 19.737. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 321.070 persone.