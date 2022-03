Covid oggi Italia, 30.710 contagi e 95 morti: bollettino 28 marzo

(Adnkronos) – Sono 30.710 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 28 marzo 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 95 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 211.535 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso positività al 14,5%. I ricoverati con sintomi sono 9.496, 315 in più da ieri, mentre 487 sono le terapie intensive occupate, 23 in più da ieri.

Sono 158.877 le vittime da inizio pandemia, mentre 14.396.283 è il totale delle persone che hanno contratto il virus.



CAMPANIA – Sono 3.723 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 28 marzo 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti, di cui 2 avvenuti in precedenza. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 19.844 tamponi, di cui 15.363 antigenici.

VENETO – Sono 1.985 i nuovi contagi da covid in Veneto secondo i dati dell’ultimo bollettino di oggi, 28 marzo. Si registrano inoltre altri 7 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.465.459, mentre gli attualmente positivi sono 75.421. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.110. Negli ospedali veneti sono ricoverate 477 persone in area medica e 25 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 118. Nella giornata di ieri sono state somministrate 1.880 dosi di vaccino.

LAZIO – Sono 4.418 i nuovi contagi da covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 28 marzo. Si registrano inoltre altri 9 morti. A Roma i nuovi casi sono 2.285. Oggi nella regione “su 6.745 tamponi molecolari e 23.653 tamponi antigenici per un totale di 30.398 tamponi, si registrano 4.418 nuovi casi positivi (-2.991), sono 9 i decessi (+4), 1.158 i ricoverati (+21), 74 le terapie intensive (stabili) e +6.601 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,5%”, sottolinea l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

SARDEGNA – Sono 1.000 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 28 marzo. Si registrano inoltre altri 7 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.295 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 21 (+2). I pazienti ricoverati in area medica sono 322 (+1) mentre 30.172 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 137). Lo comunica la Regione Sardegna.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 305 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 marzo 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un decesso. Nel dettaglio, oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.302 tamponi molecolari sono stati rilevati 39 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 3,00%. Sono inoltre 2.076 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 266 casi (12,81%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 130. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, le fasce più colpite sono la 30-39 anni (17,70%) e la 40-49 anni (17,38%) dei casi totali; a seguire la 50-59 anni (15,08%). Nella giornata odierna si registra il decesso di un uomo di 92 anni di Udine (deceduto in ospedale). Il numero complessivo dei decessi ammonta a 4.904, con la seguente suddivisione territoriale: 1.206 a Trieste, 2.324 a Udine, 933 a Pordenone e 441 a Gorizia. I totalmente guariti sono 303.263, i clinicamente guariti 192, mentre le persone in isolamento risultano essere 22.092. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 330.587 persone con la seguente suddivisione territoriale: 71.993 a Trieste, 136.938 a Udine, 79.744 a Pordenone, 36.941 a Gorizia e 4.971 da fuori regione.

TOSCANA – Sono 1.778 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 28 marzo. Si registrano inoltre altri 13 morti. 11.563 i test effettuati di cui 4.523 tamponi molecolari e 7.040 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,38% (48,7% sulle prime diagnosi). 681 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e 1.097 da test rapido antigenico, che portano il totale a 967.286 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 910.918 (94,2% dei casi totali). Dei 7.040 tamponi antigenici rapidi, il 15,4% è risultato positivo. Sono invece 3.651 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 48,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 46.914, -2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 863 (40 in più rispetto a ieri), di cui 39 in terapia intensiva (5 in più).

CALABRIA – Sono 1.766 i nuovi contagi da covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 28 marzo. Si registrano inoltre altri 8 morti. 8.188 i tamponi effettuati, +1.047 guariti e 8 morti, 2.278 il totale dei decessi nella regione. Il bollettino, inoltre, registra +711 attualmente positivi, -1 ricoveri (per un totale di 376) e, infine, +4 terapie intensive (per un totale di 25).

VALLE D’AOSTA – Sono 23 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 marzo 2022 in Valle d’Aosta, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. Da inizio epidemia ad oggi le persone contagiate dal virus nella Regione ammontano, pertanto, a 32.415. I positivi attuali sono 1161 di cui 1143 in isolamento domiciliare e 18 ricoverati in ospedale. Il totale dei guariti ad oggi è pari a 30.727, in aumento di 62 unità rispetto alla rilevazione di ieri. I casi complessivamente testati sono 130.564 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 486.093. Da inizio emergenza ad oggi i decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta sono 524.

BASILICATA – Sono 535 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 marzo 2022 in Basilicata, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su un totale di 2.275 tamponi (molecolari e antigenici). Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Sono state registrate 339 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 110 (-1) di cui 2 in terapia intensiva: 64 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 46 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 24.500.

Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 32 somministrazioni. Finora 467.857 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 440.953 hanno ricevuto la seconda (79,7 per cento) e 350.569 sono le terze dosi (63,4 per cento), per un totale di 1.259.591 somministrazioni effettuate.

EMILIA ROMAGNA – Sono 3.187 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 marzo 2022 in Emilia Romagna, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 6 decessi. Nel dettaglio, dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.268.538 casi di positività, 3.187 in più rispetto a ieri, su un totale di 10.837 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 5.268 molecolari e 5.569 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 29,4%. Si tratta di un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 39 (+1 rispetto a ieri, +2,6%), l’età media è di 67,6 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.085 (+52 rispetto a ieri, +5%), età media 75,1 anni.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 47.331 (-747). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 46.207 (-800), il 97,6% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 3.928 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.204.978. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in Regione sono stati 16.229.

PIEMONTE – Sono 2.320 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 28 marzo 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti. Tasso di positività pari al 9% di 25.837 tamponi eseguiti, di cui 23.856 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 20, stabili rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 610, 20 in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 50.443 persone. Da ieri i guariti sono stati 2.503.

PUGLIA – Sono 2.791 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 marzo in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. I nuovi casi, individuati su 23.398 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 822; Bat: 231; Brindisi: 275; Foggia: 354; Lecce: 816; Taranto: 255; Residenti fuori regione: 27; Provincia in definizione: 11. Sono 116.328 le persone attualmente positive, 625 ricoverate in area non critica, 39 in terapia intensiva. Dati complessivi: 892.209 casi totali, 9.607.099 tamponi eseguiti, 767.954 persone guarite e 7.927 decessi.

ABRUZZO – Sono 834 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 28 marzo 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti nella Regione, 3 in provincia dell’Aquila e 2 in provincia di Teramo, portando il totale delle vittime a 3.080. Da ieri sono guarite 801 persone. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 35.831.Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1146 tamponi molecolari e 4803 test antigenici con un tasso di positività del 14.01%. I ricoverati in ospedale in area medica sono 286, 15 in più rispetto a ieri, mentre sono 16 le terapie intensive occupate, 3 in più rispetto a ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Chieti a 279, Pescara a 218, Teramo a 176 e L’Aquila a 136.