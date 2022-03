Covid oggi Italia, Bassetti-Crisanti e lo ‘scoop’ in tv

(Adnkronos) – “Uno scoop, io e Crisanti siamo d’accordo su tutto”. Il professor Matteo Basseti e il professor Andrea Crisanti firmano la pax televisiva in collegamento con Mattino 5. Il direttore della clinica malattie infettive del policlinico San Martino di Genova e il direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova rispondono alle domande della trasmissione di Canale 5 e mostrano un approccio sostanzialmente identico alla situazione attuale del covid in Italia. “La curva dei contagi è calata quando la popolazione era più protetta” dalla vaccinazione “e in quel momento bisognava aprire. Ora i casi aumentano perché la protezione è diminuita”, dice Crisanti. “Allora Federica, oggi c’è uno scoop: io e Crisanti abbiamo siamo d’accordo su tutto”, dice Bassetti rivolgendosi alla conduttrice Federica Panicucci.

Nel recente passato, tra i due esperti non sono mancati momenti di tensione (a distanza). “Non stimo Crisanti. Parla di cose che non sa”, ha detto Bassetti a febbraio, ospite di Un giorno da pecora, rispondendo ad una domanda su eventuali discussioni con Crisanti, altro volto noto al pubblico nell’emergenza covid. “Non discuto con una persona che non stimo”. “Non mi abbasso a questo livello”, la risposta a stretto giro di Crisanti, a cui Bassetti ha replicato in un ping-pong prolungato.