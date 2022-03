Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 12 marzo

(Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, sabato 12 marzo 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte e Lombardia, Veneto e Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, mentre i contagi sono in risalita, Rt e incidenza aumentano dopo diverse settimane.

Sono 4.584 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 marzo in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 10 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. La curva dei casi nella regione è quindi in leggero aumento (ieri erano 4.461), con il totale da inizio pandemia che sale a 1.371.956 e quello dei decessi a 13.960. I soggetti positivi in isolamento sono 51.904 (+938). Per quanto riguarda gli ospedali, sono 433 (3 in meno di ieri) i malati ricoverati in area medica e 28 (-6) quelli in terapia intensiva.

Sono 4.243 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 marzo in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 15 morti. I nuovi casi, 1.329 confermati con tampone molecolare e 2.914 da test rapido antigenico, portano il totale a 892.918 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 855.820 (95,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.958 tamponi molecolari e 20.405 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,5% è risultato positivo. Sono invece 7.272 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 58,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 27.881, +5,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 685 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 41 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 15 nuovi decessi: 10 uomini e 5 donne con un’età media di 82,3 anni (2 a Firenze, 5 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 1 a Lucca, 3 a Pisa, 1 a Grosseto).

Sono 5.348 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 marzo in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 20 morti. I nuovi casi, individuati su 30.171 tamponi effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.483; Bat: 386; Brindisi: 392; Foggia: 725; Lecce: 1.697; Taranto: 628; Residenti fuori regione: 21; Provincia in definizione: 16. Sono 78.755 le persone attualmente positive, 542 le ricoverate in area non critica e 28 in terapia intensiva. Dati complessivi: 782.891 casi totali, 9.049.108 tamponi eseguiti, 696.337 persone guarite e 7.799 decessi.