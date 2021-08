Covid oggi Italia, mappa Ecdc: salgono a 7 le regioni rosse

Covid in Italia, diventano 7 le regioni rosse. Peggiora infatti ulteriormente la situazione epidemiologica nel nostro Paese, misurata dall’Ecdc, Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, in base all’incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti, combinata con il tasso di positivi sui test effettuati. Nella mappa epidemiologica aggiornata oggi salgono a 7 le regioni in rosso: anche la Campania si aggiunge alla lista, che comprende Toscana, Marche, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.