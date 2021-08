Covid oggi Lombardia, 671 contagi: bollettino 18 agosto

(Adnkronos) – Sono 671 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 18 agosto 2021. Si registrano altri 7 morti, che portano a 33.869 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di covid-19. Da ieri sono stati processati 41.476 tamponi, il tasso di positività è dell’1,6%. Sono 319 le persone ricoverate in ospedale in area non critica (-1 rispetto a ieri) e 39 (invariato) i pazienti in terapia intensiva. Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 215 di cui 82 a Milano città; Bergamo: 44; Brescia: 89; Como: 40; Cremona: 37; Lecco: 18; Lodi: 16; Mantova: 33; Monza e Brianza: 48; Pavia: 31; Sondrio: 12; Varese: 48.