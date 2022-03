Covid oggi Piemonte, 3.874 contagi: bollettino 29 marzo

(Adnkronos) – Sono 3.874 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 29 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 7 morti. I nuovi casi sono pari all’11% di 35.121 tamponi eseguiti, di cui 30.685 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 22, +2 rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 604 (-6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 51.040 I tamponi diagnostici finora processati sono 16.475.721 (+ 35.121 rispetto a ieri).

Sono sette, nessuno di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. I pazienti guariti diventano complessivamente 983.202 (+ 3274 rispetto a ieri).