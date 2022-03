(Adnkronos) – Sono 6.748 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 marzo 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 18 morti. Da ieri sono guarite 12.136 persone.

Nell’isola ci sono 234.895 positivi, 4.514 casi in meno rispetto a ieri, e di questi 920 sono ricoverati in regime ordinario, 63 in terapia intensiva con 3 nuovi ingressi e 233.912 sono in isolamento domiciliare.