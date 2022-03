(Adnkronos) – Sono 900 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 28 marzo 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti. I guariti sono stati 4.888 nell’isola nelle ultime 24 ore. Nella Regione, in totale, i positivi sono 226.017 -3.140 unità in meno rispetto a ieri – e di questi 959 sono ricoverati in regime ordinario, 60 in terapia intensiva con un nuovo ingresso e 224.998 in isolamento domiciliare.