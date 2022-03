Covid oggi Veneto, 4.584 contagi e 10 morti: bollettino 12 marzo

(Adnkronos) – Sono 4.584 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 marzo in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 10 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. La curva dei casi nella regione è quindi in leggero aumento (ieri erano 4.461), con il totale da inizio pandemia che sale a 1.371.956 e quello dei decessi a 13.960. I soggetti positivi in isolamento sono 51.904 (+938). Per quanto riguarda gli ospedali, sono 433 (3 in meno di ieri) i malati ricoverati in area medica e 28 (-6) quelli in terapia intensiva.