Covid: Oldani, ‘al D’O tavoli da 4 per nostra scelta, privilegiamo lo star bene degli ospiti’ (2)

(Adnkronos) – La pandemia non ha scalfito minimamente i progetti dello chef: “Abbiamo mantenuto fede rispetto alla nostra etica -spiega- cioè abbiamo reintegrato al cento per cento la cassa integrazione di tutti i ragazzi che c’erano prima della chiusura e ora ripartiamo con quattro persone in più, che abbiamo già assunto”. Tutto ciò perché “confidiamo nell’etica e nella sostenibilità umana”. Non per niente “Michelin ci ha dato la ‘stella verde’”, un riconoscimento assegnato agli chef che promuovono la sostenibilità, come il rispetto dell’ambiente, la lotta contro lo spreco alimentare e l’etica lavorativa. Una conferma per lo chef milanese, oltre che “un ulteriore stimolo a credere nel nostro senso di sostenibilità”.