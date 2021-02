Sono 4120 le vittime in Campania ad un anno dal primo caso di Covid. Di queste, 2423 appartengono alla sola area metropolitana di Napoli. E’ in ricordo di chi non c’è più a causa della pandemia – e per sensibilizzare rispetto alle responsabilità dei cittadini e ai comportamenti da adottare per contenere l’emergenza sanitaria in corso – che da questa sera e fino a domenica 28 febbraio il secondo piano del Palazzo del Governo, la Prefettura di Napoli, resterà illuminato fino alle ore 24.00.