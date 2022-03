Covid, Oms: Vaccinato 56% della popolazione mondiale ma solo 9% dei Paesi poveri

“L’unica via d’uscita sostenibile dalla pandemia di Covid-19 è raggiungere un’elevata copertura vaccinale in tutti i Paesi. A livello complessivo, il 56% della popolazione mondiale è completamente vaccinata, ma” guardando nel dettaglio “solo il 9% della popolazione dei Paesi a basso reddito” lo è. Sono i dati evidenziati dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante un briefing da Ginevra. “Stiamo ora superando molti dei limiti su fornitura e consegna che abbiamo dovuto affrontare l’anno scorso, con oltre 1,3 miliardi di dosi di vaccino consegnate da Covax e prospettive positive per quest’anno – ha riferito – Ora dobbiamo rivolgere la nostra attenzione ad affrontare la questione cruciale di come trasformiamo i vaccini in vaccinazioni – ha elencato il Dg Oms – di come assicuriamo che tutti i Paesi dispongano di test sufficienti, e di ossigeno sufficiente per curare i pazienti e dispositivi di protezione individuale sufficienti per mantenere gli operatori sanitari al sicuro. Chiediamo a tutti i Governi di continuare con la sorveglianza, per tracciare il virus e assicurarsi che i pazienti ricevano il giusto trattamento”. Tedros ha anche ricordato la richiesta avanzata nelle scorse settimane ai Paesi, invitati a “colmare il gap di finanziamento urgente di 16 miliardi di dollari per Act Accelerator”, l’iniziativa che punta a garantire il più ampio accesso agli strumenti per combattere Covid, dalla diagnostica ai vaccini e alle terapie. Il Dg Oms ha aggiunto che “la Germania è stato il primo Paese a impegnarsi con un generoso contributo di 1,22 miliardi di dollari. Non vediamo l’ora che altri Paesi seguano il suo esempio”.