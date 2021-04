Covid: Orlando, ‘limitazioni non capriccio ma serve per evitare effetto boomerang’

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Non credo csi faccia una favore a quelle categorie non dicendo la verità. La verità è che noi dobbiamo fare dei passaggi che evitino in qualche modo di poi avere un effetto boomerang. La cosa peggiore, credo per chiudere, incominciare un percorso di riaperture e poi tra venti giorni e un mese ritrovarsi in una situazione nella quale si deve richiudere di nuovo. Quello non credo sia un buon affare per nessuno”. Ad affermarlo è il ministro del Lavoro, Andrea Orlando nel corso della trasmissione su La7 ‘L’aria che tira’ in merito alle proteste dei ristoratori in merito alle attuali restrizioni per far fronte all’emergenza covid.