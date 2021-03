Covid: Palù (Aifa), ‘concentrarsi su linee guida per cure pazienti a casa’

Milano, 14 mar. (Adnkronos) – Ora che un piano vaccinale è pronto, “bisognerebbe concentrarsi su ciò che è andato storto e, se posso dire qualcosa come stimolo, dovremmo pensare alla medicina territoriale, quello che forse non ha funzionato”. Lo dice il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, a Mezz’ora in più su Rai Tre, intendendo la possibilità per un medico di famiglia di avere precise linee guida sui farmaci e sugli esami per intervenire sull’infiammazione in tempi rapidi “in ambiente domestico”.