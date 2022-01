Roma, 3 gen (Adnkronos) – “Mi dispiace leggere che la collega Castellone, capogruppo del M5S in Senato, ritiene l’obbligo vaccinale una misura che ‘non serve’ e che può ‘alzare la tensione sociale’. Dissento: l’obbligo serve eccome, e ciò che rischia di aggravare la tensione sociale è non introdurlo, perché i molti cittadini che sono stati responsabili trovano sempre più inaccettabile il fatto di doversi far carico delle scelte di pochi irresponsabili”. Lo dice il senatore del Pd Dario Parrini.