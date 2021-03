Covid: per settore calzaturiero fatturato -25% in 2020

Milano, 8 mar. (Adnkronos) – La pandemia da Covid-19 ha colpito duramente l’industria calzaturiera italiana con una flessione a doppia cifra in tutte le principali variabili. Secondo gli ultimi dati elaborati dal Centro Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici in occasione dell’avvio del Micam in versione digitale. Nel 2020 sono calati rispetto all’anno precedente sia il fatturato, attestatosi a 10,72 miliardi di euro (-25,2%) sia la produzione Made in Italy (scesa a 130,5 milioni di paia, -27,1%).