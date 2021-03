Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Buon lavoro al nuovo Commissario straordinario per l’emergenza #Covid19, Generale Figliuolo, che abbiamo ascoltato in Commissione Difesa e di cui abbiamo apprezzato efficienza e capacità. Un ringraziamento a Domenico Arcuri per il difficile lavoro svolto in questo drammatico anno”. Lo scrive Roberta Pinotti del Pd su twitter.